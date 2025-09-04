☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、オリックス＝田嶋２位日本ハムとのゲーム差を２に広げ、４日にも優勝マジック１９が点灯する可能性があるソフトバンク。４日は前回の登板で２ケタ勝利にのせた上沢がオリックス戦で先発する。上沢は現在通算９９６奪三振で１０００奪三振まであと４。１０００奪三振達成なら今年の６月に達成した九里（オリックス）以来プロ野球１５９人目