タレント・スザンヌ（３８）の服装にフォロワーから注目が集まった。現在、熊本在住のスザンヌは４日までにインスタグラムを更新。「３７°の熊本あつうびんぼっちゃまスタイルでお送りしたよ」とつづり、背中がぱっくりと開いた私服のオフショットを掲載。髪もカットしたそうで「るんるん新しい気分クリアサングラスを髪の毛の上につけるか下につけるか悩んだ」とすっきりとポニーテールヘアに。届いたばかりだというス