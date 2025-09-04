¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ëWÂçºå¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢WÂçºå1³¬¡ÖMIXup(¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥Ã¥×)¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ØHarry Winston¡Çs New York¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¤«¤é11·î30Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£ ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡ØHarry Winston¡Çs New York¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ù  ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¡Á11·î30Æü(Æü)»þ´Ö¡§11:30¡¿14:00¡¿16:30¡¿19:00(120Ê¬À©)Äê°÷¡§³Æ²ó3