9人組グローバルグループ・&TEAM（K、FUMA、NICHOLAS、EJ、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI）が2日、3日の2日間にわたって、神奈川・ぴあアリーナMMで結成3周年のアニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary［縁 DAY］』を開催。ここでは、韓国デビューを発表した3日の夜公演の模様をレポートする。【ライブ写真】それぞれの魅力放ったソロステージ！&TEAMのソロ写真■結成3周年・&TEAMの“現在地”提示熱狂