ロシアのプーチン大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領に対し、モスクワでの会談と領土に関する国民投票の実施を求めました。【映像】演説中のプーチン大統領プーチン大統領は3日、訪問先の中国で記者団に対し、ゼレンスキー大統領との直接会談に応じる可能性を示した上で、会談場所はモスクワだと述べました。また、戦時下で延期されているウクライナの大統領選挙について、「大統領の権限が延長されるわけではない」