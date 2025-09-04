プロ野球・千葉ロッテマリーンズの美馬学投手の妻で俳優の美馬アンナ（38）が9月3日、Instagramを更新。先天的に右手首に障害を持つ長男が、幼稚園を卒園したことを報告した。【映像】長男の卒園式の写真＆家族4ショット2014年1月に、美馬投手と結婚し、5歳の長男と2歳の長女の育児に奮闘しているアンナ。Instagramでは、「実は、障がいをもって生まれてきました。右手首欠損症という形成不全です。分かりやすく言うと右手首か