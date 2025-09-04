4日午前9時31分ごろ、県の内陸南部を震源とする地震がありました。大仙市で震度2の揺れを観測しています。気象庁によりますと、震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは2.9と推定されています。大仙市神宮寺で震度2、大仙市の中心部や南外、高梨で震度1を観測しています。この地震による津波はありませんでした。