警察によりますと、４日の午前５時ごろ、鶴岡市下川地内の七窪公民館から南におよそ７００メートルの国道１１２号でクマの目撃情報があったということです。 クマはすでに立ち去っているということですが、警察は「付近に潜んでいる可能性がありますので、付近にお住まいの方は十分お気を付けください」としたほか、「クマを目撃した際は、不用意に近づくことなく、速やかに行政機関に連絡をするか、１１０番通報をお願いし