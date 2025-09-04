戦国の大きな時流のなかで秀長が開花させた「資質」とは（写真：tabiphoto／PIXTA）【図で見る】秀長の生涯に影響を及ぼした「3つの要因」来年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公となる豊臣秀長。兄の秀吉と比べ、一見、地味な存在にも思えてしまうのですが、実は秀吉の天下統一は、この秀長の存在抜きには語れないほど重要な人物だったのです。ノンフィクション作家の中野明氏が、「正確無比な判断、抜群の人望、戦場で冷徹に