米軍の対艦ミサイル発射装置「NMESIS（ネメシス）」＝2024年10月、米ハワイ州（米国防総省提供・共同）米軍は4日までに、最新鋭の対艦ミサイル発射装置「NMESIS（ネメシス）」を7月、沖縄県のキャンプ・ハンセン（金武町など）で行われた訓練に投入したと発表した。沖縄への展開は初としている。米軍には、南西諸島に配備した部隊が艦隊行動を抑止する能力を示すことで、海洋進出を強める中国をけん制する狙いがある。米海兵隊