パイレーツ戦の5回、二塁打を放つドジャース・大谷＝ピッツバーグ（共同）【ピッツバーグ共同】米大リーグは3日、各地で行われ、ドジャースの大谷はピッツバーグでのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場し、五回に二塁打を放つなど、5打数2安打だった。予定していた先発登板は体調不良の影響で取りやめた。試合は0―3で敗れた。カブスの鈴木はブレーブス戦に「3番・右翼」で出場し、3打数無安打。試合は1―5で負けた。レッ