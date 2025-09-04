アース製薬（東京）が、看板商品の「ごきぶりホイホイ」などをモチーフにしてデザインした５種類のマンホールの蓋を同社発祥の地・兵庫県赤穂市に寄贈した。市はＪＲ播州赤穂駅南口や坂越駅前など５か所に設置した。（田村創）８月に創設１００周年を迎え、両駅の駅名標に社名入りの文言を追加した１００周年記念イベントの第２弾。直径約６０センチのマンホールには、同社の企業ロゴのほか、同市内の赤穂、坂越両工場で作って