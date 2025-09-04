１７世紀絵画の回収について発表するアルゼンチンの検察当局者ら/Jose Scalzo/Reuters（ＣＮＮ）アルゼンチン当局は３日、第２次世界大戦中にナチスに盗まれたとみられる１７世紀の絵画を回収した。マルデルプラタ検察庁が声明で発表した。検察庁によると、イタリア人画家ジュゼッペ・ギスランディが描いた当該の絵画「貴婦人の肖像」は、弁護士が検察庁に引き渡した。この弁護士は盗難容疑で捜査を受け、１日から勾留されている人