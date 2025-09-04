女優チェ・ジウが愛らしい秋の装いを披露した。【写真】「こんなに大きく…」チェ・ジウと愛娘最近、チェ・ジウは自身のインスタグラムを更新。キャプションには黒色のハートの絵文字などを綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ラグジュアリーブランド「FENDI（フェンディ）」のハンドバッグやスカートなどを着用して撮影されたものである。チェ・ジウは、ブラウンとブラックを基調にした秋らしい装いを身に纏った。