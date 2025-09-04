名鉄小牧線の上飯田駅と小牧駅の間の上下線は、午前10時53分に運転を再開しました。 上飯田－小牧は、午前8時17分、春日井駅と牛山駅の間で線路内に車が侵入したため運転を見合わせていました。 運転は再開しましたが、小牧線は遅れがでているというこです。