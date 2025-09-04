【パリ＝上地洋実】ＡＰ通信によると、ポルトガルの首都リスボンで３日、観光客に人気のあるケーブルカーが脱線し、少なくとも１５人が死亡し、１８人が重軽傷を負った。在ポルトガル日本大使館によると、３日深夜時点で日本人が事故に巻き込まれたとの情報はないという。事故は、１８８５年に開業した「グロリア線」で３日午後６時頃に発生。坂道で脱線した車両が、線路沿いの建物に衝突した。帰宅ラッシュの時間と重なり、多