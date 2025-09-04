三池海上保安部（福岡県大牟田市）は13日午前10時〜午後3時、三池港灯台（熊本県荒尾市）を一般公開する。普段は入れない灯台上部から三池港や有明海を眺めることができる。灯台内では写真パネル展示もある。入場無料、雨天中止。同保安部交通課＝0944（53）0526。