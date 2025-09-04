福岡県朝倉市は3日、11億9908万円を増額する本年度一般会計補正予算案など26議案を、同日開会した市議会定例会に提出した。予算案には、18歳以下の子どもがいる家庭に1世帯当たり4400円分のお米券を配布する事業2114万円、物価高騰に伴う給食費支援598万円、第3子以降の保育料無償化の措置費120万円などを盛り込んだ。公債費の繰り上げ償還で10億9200万円を計上している。定例会の会期は26日まで。一般質問は8、9日。（渋田