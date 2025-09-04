福岡県粕屋町は2日、4億5346万円を増額する本年度一般会計補正予算案など17議案を、5日開会の町議会定例会に提出すると発表した。物価高対策として、町内の福祉、介護施設の光熱費を約5カ月分補助する事業費2136万円や、第3子以降の保育料助成事業費2090万円を計上。財政調整基金積立金3億2269万円も盛り込んだ。会期は22日まで。一般質問は8、9日。（石田禎裕）