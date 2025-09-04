自転車競技の国際選手権「2025アジアBMXフリースタイル選手権」が13〜15日、福岡県筑後市津島の県営筑後広域公園BMXパークで開かれる。日本自転車競技連盟の主催で、日本や中国、韓国などアジア14カ国のトップ選手150人が技を競う。観戦無料。国内では初開催。種目は2021年の東京五輪から正式採用された「BMXフリースタイル・パーク」など。複数のジャンプ台で宙に舞い、自転車を縦横に回転させる高難度の技を連続して披露す