福岡市東区の筥崎宮の「放生会（ほうじょうや）」（12〜18日）を前に1日夕、神輿（みこし）清めの神事が同宮近くの箱崎浜（お潮井浜）で営まれた。2年に1度の御神幸（神輿行列）に向けた神事。白装束の氏子らが太鼓や鉦（かね）を鳴らし、清道旗の先導で3基の神輿を本殿から浜まで引いた。波の音が響く中、神職のおはらいの後、お潮井をかけて清めた。市無形民俗文化財でもある御神幸のお下りは12日午後6時から、ご神体を載