アメリカ遠征中の日本代表は９月３日、現地時間６日に行なわれるメキシコとの親善試合に向け、会場となるオークランド近郊で３日目のトレーニングを実施。冒頭の約15分間が公開された。この日の練習も招集メンバー27人全員が参加。初日は最初から、２日目は途中から別メニューだった三笘薫は右膝の下あたりにテーピングを巻いていたものの、公開されたロンドまでは全体と同じメニューをこなした。 怪我によって招集外と