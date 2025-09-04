台風１５号は、５日昼前から昼過ぎにかけて近畿地方に最も接近する見込みで、特に徳島県では線状降水帯が発生する可能性があるとして、気象庁が厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、４日午前３時に、熱帯低気圧が台風１５号に変わりました。４日午前６時の観測では種子島の南約１７０キロに位置にあって、１時間に約３０キロの速さで北へ進んでいます。中心気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１