「#しんどい君へ」みりちゃむさんからメッセージの動画はこちらタレントみりちゃむさん（２３）タレントのみりちゃむさん（２３）は中学時代、自律神経の働きが悪くなる「起立性調節障害」を発症し、朝起きられずに思うような学校生活を送れませんでした。「怠けている」という誤解を招きやすい病気で、教員のひと言に傷ついたこともありました。また同時期に、ファッション雑誌などのオーディションを受け始め、芸能活動をス