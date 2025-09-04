将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負が9月4日、シンガポールのセントーサ島を舞台に開幕する。第1局は、シンガポール建国60周年を記念した文化交流事業の一環として、在シンガポール日本国大使館とジャパン・クリエイティブ・センターの後援の元で開催される。【中継】藤井王座VS伊藤叡王 注目の開幕戦（生中継中）将棋界において、海外対局の開催