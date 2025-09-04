エートーキョーと三井不動産は9月10日〜12日、「東京ミッドタウン日比谷WHAT IS ART」を、東京ミッドタウン日比谷で開催する。時間は10：00〜20：00(最終日は19:00まで)。東京ミッドタウン日比谷WHAT IS ART同企画は、現代美術の世界を解説し、体験するためのイベント。トークイベントと特別展示で構成しており、単に作品を鑑賞するだけでなく、アートについて能動的に学ぶことを目的としている。トークイベントは、期間中に4