俳優の清水尋也（２６）が、大麻を含む植物片を所持したとして３日、警視庁薬物銃器対策課に麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。清水容疑者は４日朝、留置されていた東京湾岸警察署からシルバーの車に乗って送検された。午前９時、清水容疑者を乗せた車は報道陣約２５人が集まる中、出発。後部座席中央に乗った清水容疑者は、頭を下げており表情は見えなかった。同課は、３日朝に東京都杉並区の清水容疑者の自宅を家宅捜索し