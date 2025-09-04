【オークランド近郊（米国）３日＝金川誉】日本代表は米国遠征のメキシコ代表戦（６日・オークランド）に向け、３日目のトレーニングを開始した。前２日間は別メニューで調整していたＭＦ三笘薫（ブライトン）は、報道陣に公開された冒頭１５分間では全体練習に合流。右膝には軽めのテーピングが施されていたが、リラックスした笑顔も見せ、ボールの感触を確かめていた。ブライトンでは代表合流直前のマンチェスターＣ戦でフル出