8月25日に日清食品からカップヌードルの新作「カップヌードル 魚豚」が発売となりました。プロレスラーの神取忍さんが出演するCMも話題になっている商品ですね。新商品「カップヌードル 魚豚」がウマい！こちらを早速買って食べてみたのですが、これは感動的なウマさ！ 濃厚な魚介豚骨のスープがものすごくよくできていて、しかもカップヌードル独特の麺にどっぷりと絡む。いや〜、よくできてる！別添の魚粉もザラザラ感をアップさ