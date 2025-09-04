３日に麻薬取締法違反の容疑で警視庁に逮捕された俳優の清水尋也容疑者（２６）が４日、留置先の東京湾岸署から送検された。午前９時頃、清水容疑者が乗車したとみられるシルバーのワンボックスカーが湾岸署を出た。清水容疑者の様子は伺えなかった。同署前には２０人を超える報道陣が詰めかけた。