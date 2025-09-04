広島ドラゴンフライズは9月3日、松村竜吾がトップチームの練習に参加することを発表した。 13日に23歳の誕生日を迎える松村は、190センチ90キロのスモールフォワード。西福岡中学校、土浦日本大学高校を経て、日本大学に進学すると、4年次に米須玲音（川崎ブレイブサンダース）やデイビッド・コンゴロー（徳島ガンバロウズ）などとともに「第76回全日本大学バスケットボール選手権大会