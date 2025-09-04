ココルポートが３日ぶりに急反発。売り物薄のなか朝方はカイ気配でスタートした。障害福祉サービスを手掛けており、業績は増収増益基調を続けている。ＰＥＲ１１倍台と割安感がある一方、配当利回りが高いのが特長。そうしたなか、光通信グループ会社の光通信が３日付で提出した大量保有報告書によると、光通信のココルポート株式保有比率は５．０４％となり、新たに５％を超過しことが分かった。