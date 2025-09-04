ピアラは反発。３日取引終了後、エッセンシャルワーカー人材紹介市場へ本格参入すると発表した。第１弾として、看護師をはじめとする医療・介護・保育領域に特化した人材紹介サービス「お仕事カルテ」を開始する。これまで培ってきた広告データ資産×ＡＩ最適化技術を活用し、医療・介護現場における慢性的な人材不足の解決に貢献するという。 出所：MINKABU PRESS