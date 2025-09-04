魁力屋は９日ぶり反発。３日取引終了後、８月度の直営店売り上げ速報を発表。既存店売上高は前年同月比５．４％増とプラス基調を維持した。夏の企画を継続したことや期間限定商品を販売したことなどが奏功した。全店ベースでは同１４．５％増だった。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS