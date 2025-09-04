キューブは高い。３日取引終了後、直営店の月次売り上げ速報を発表した。８月の既存店（実店舗・ＥＣ合計）は前年同月比７．７％増と、３カ月ぶりにプラスに転じた。都心型店舗が牽引したほか、「ＭＡＲＫ＆ＬＯＮＡ公式オンラインストア」のリニューアルオープンなどが奏功した。これが買い手掛かりとなっている。 出所：MINKABU PRESS