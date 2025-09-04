サスメドは堅調。３日取引終了後、厚生労働省の専門調査会に製造販売承認事項の一部変更承認申請を行い、７月２８日付で了承された不眠障害用アプリについて、９月２日付で厚労省から承認を取得したと発表した。今後、保険適用と上市に向けて準備を進めていくという。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS