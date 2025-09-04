グローバルセキュリティエキスパートはしっかり。３日取引終了後、株主優待制度を拡充すると発表した。基準日を年１回（３月末）から年２回（３月末・９月末）に増やす。優待内容については現行ではＱＵＯカード２０００円分のみだが、新たにセキュリティー教育サービスを追加して選べるようにする。また、対象となる株主は基準日時点で２００株以上を保有する点に変わりはないが、継続保有期間の