先月（8月）末、坂出市の県道で車2台が関係する事故を起こし、そのまま逃走したとして、暴力団幹部の男がきょう（4日）逮捕されました。 過失運転致傷と道路交通法違反の容疑で逮捕されたのは、坂出市入船町の指定暴力団、六代目山口組傘下組織の幹部組員の男（55）です。警察によりますと、男は、8月31日午後8時前、坂出市林田町の県道186号で、道路脇の施設から片側2車線の県道へ右折進入する際、右から東に進んできた軽乗用車