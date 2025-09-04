MSD株式会社は、HPV（ヒトパピローマウイルス）の9つの型に対応した「シルガード®9」について、男性への接種対象拡大と新たな適応追加の承認を発表しました。これにより、従来より幅広い型に対応できるワクチンが、男女問わず予防の選択肢となります。この内容について吉野医師にお話を伺いました。 監修医師：吉野 友祐（医師） 広島大学医学部卒業。現在は帝京大学医学部附属病院感染症内科所属。専門は