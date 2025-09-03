「プロエンザ スクーラー（Proenza Schouler）」の新たなクリエイティブディレクターに、「ディオティマ（Diotima）」を展開するレイチェル・スコット（Rachel Scott）が就任した。同氏によるデビューコレクションは、2026年2月に発表される。 【画像をもっと見る】 新たにブランドを率いるスコットは、ジャマイカ出身でミラノのマランゴーニ学院でファッションデザインを学び、イタリアの「コスチューム ナショナル（CoSTUME