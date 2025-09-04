ワンパン生春巻き焼き材料（2人分）ライスペーパー：2枚アボカド：1/2個はちみつ梅：3個ツナ（水煮）：1缶ザーサイ：25gにら：1束ごま油：適量塩：適量【たれ】＜A＞しょうゆ：適量酢：適量ラー油：適量＜B＞酢：適量こしょう：適量調理工程1具材を切る。（にら：3?幅／アボカド：スプーンで一口サイズ／はちみつ梅：種を取り出す）2ライスペーパーを水にくぐらせ、フライパンにのせる。3ライスペーパーの上に具材（にら・アボカド