【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NiziUの3rdアルバム『New Emotion』が、11月19日にリリースされることが決定した。 ■アルバムリード曲は「♡Emotion」 本作は、2023年にリリースされた2ndアルバム『COCONUT』以来約2年4ヵ月ぶりとなるフルアルバム。NiziUだけが表現できる感情で、新しいストーリーを描き出す作品となっている。 収録曲には、SNSが日常に溶け込んだ現代ならでは