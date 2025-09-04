4日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比42.6％増の501億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同51.7％増の399億円となっている。 個別ではＮＥＸＴ鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 が新高値。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ国内債券・ＮＯＭＵＲＡ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 が