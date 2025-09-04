FIFAのインファンティノ会長＝7月（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】国際サッカー連盟（FIFA）は3日、米国とカナダ、メキシコで共催される2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会のチケット先行抽選などの詳細を発表し、最高額は決勝で6730ドル（約100万円）に設定された。最も安いのは1次リーグの試合で60ドル（約8900円）という。先行抽選への応募は10日から19日までで、FIFA公式パートナーのクレジットカード大手