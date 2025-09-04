グラビアアイドルの溝端葵（24）が4日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを披露した。発売中の「週刊プレイボーイ」で表紙グラビアなどを飾っている溝端は、水色の水着姿で「もう見てくれましたか？私は帰省中にゲットして家族みんなで見たよまだの人はゲットしてきてくださーい！」とアピール。つづく投稿でも、豊満ボディーがあらわになった黒で花柄のビキニショットで「この撮影地から函館山が見えました！