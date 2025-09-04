日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。2日、最終回を迎えた「カズレーザーと学ぶ。」への思いをつづった。岩田アナは「『カズレーザーと学ぶ。』最終回です。毎回未来への希望を感じながら、最新の研究や治療をお伝えしていました」とつづり「骨のあるテーマばかりで、スタート当初は、収録のたびに頭を抱えていました」と振り返った。さらに「私はまずは理解するだけで精一杯だった