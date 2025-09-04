4日午前9時31分ごろ、秋田県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は秋田県内陸南部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、秋田県の大仙市です。【各地の震度詳細】■震度2□秋田県大仙市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。