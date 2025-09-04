タレント鈴木奈々（37）が3日までに、インスタグラムを更新。テレビ番組で着用した衣装姿を披露した。鈴木は「改めて、この衣装ヤバくない?笑笑これでテレビ出たんだよ!笑笑めっちゃ笑える」とコメントし、衣装姿を披露した。鈴木は、前半分はスーツを着用しているが、後ろ姿はランジェリーが丸見えという?衝撃的な?衣装を着用。インパクト抜群の姿を見せている。鈴木は「#びんぼっちゃま#おしり綺麗って褒められた#嬉しい