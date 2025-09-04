レッドソックスの新人左腕ペイトン・トーリ投手（２２）が３日（日本時間４日）に大学時代は投打二刀流でドジャースの大谷翔平投手（３１）を目指していたことを明かした。２０２４年７月のドラフトでレッドソックスから２巡目（全体５０位）で指名され、プロ１年目で１Ａ、２Ａ、３Ａと駆け上がり、８月２９日（同３０日）のパイレーツ戦でメジャー初登板初先発した。「幸運なことに、物事や状況が目まぐるしく変わっているが