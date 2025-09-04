福山雅治が親交の深い仲間たちと旅をする特別番組『タビフクヤマ』（フジテレビ系）が、9月12日21時より放送される。有村架純、伊藤淳史、満島真之介、リリー・フランキーとともに、福山にとって縁深い街・横浜を巡る。【写真】有村架純、福山雅治との共演で実感「時代を築き上げてこられた方でしか出せないオーラ」昨年10月の放送以来、約1年ぶりの放送となる今回の旅先は、福山が音楽の道を志して上京した当時から足を運んで